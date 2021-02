Il difensore rossonero Fikayo Tomori parla a Milan TV prima della sfida con il Crotone: "E' un periodo di partite molto ravvicinate, siamo in un buon momento e vogliamo superare l'Inter in classifica. Sono molto felice di essere qui, in un club così grande come il Milan. Tutti sono stati molto gentili con me e mi hanno aiutato a inserirmi. Oggi vogliamo fare una grande prestazione per ottenere i tre punti, l'obiettivo del Milan è lo scudetto".