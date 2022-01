In questi minuti si è sbloccato l’affare che porterà Samuele Ricci al Torino. Il centrocampista classe 2001 lascia così l’Empoli dove è cresciuto, per iniziare una nuova avventura alla corte di Juric.



LE CIFRE - L’accordo tra club c’era già da tempo: 9 milioni più 2 di bonus più una percentuale sulla futura rivendita. Mancava ancora però l’intesa tra il Toro e il giocatore, arrivata poco fa: Ricci firmerà un contratto di quattro anni e mezzo con un ingaggio da 600 milioni più bonus.



L’INCASTRO - Il trasferimento di Ricci al Torino sblocca così l’arrivo di Valerio Verre a Empoli: il club azzurro aveva da tempo l’accordo per il centrocampista del Verona, e stava aspettando solo di definire l’uscita di Ricci al Torino per sbloccare l’arrivo di Verre. Strategie e incastri del mercato di gennaio, che al Torino regala Samuele Ricci.