Due giocatori possono salutare il Torino a fine stagione. Ola Aina e Koffi Djidji hanno il contratto in scadenza il prossimo giugno. Per quanto riguarda il difensore francese, riporta Tuttosport, a pesare è la carta d'identità - 31 anni - mentre per l'esterno c'è la volontà di ritornare in Premier League.