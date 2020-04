Il Bologna era arrivato a offrire 10 milioni di euro, ma il Torino ha deciso: il brasiliano Lyanco sarà il perno della difesa granata del futuro. Izzo e Nkoulou vogliono andare via e saranno accontentati se le società interessate si presenteranno con i soldi che chiede Cairo, quindi nessuno sconto e nessuna svendita.



Sempre secondo Tuttosport, in entrata seguiti Biraschi del Genoa e Marchizza, allo Spezia in prestito dal Sassuolo. Il centrocampista Segre: "Da qui al termine della stagione c’è solo il Chievo, ma dopo vorrei rientrare al Torino per giocarmi le mie chance in Serie A. Dopo tanta gavetta, sarebbe un sogno giocare al Grande Torino con indosso la maglia granata".