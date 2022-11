Sasa Lukic è destinato a lasciare il Torino, anche se non è ancora chiaro se la sua cessione avverrà la prossima estate o nel mercato di gennaio. Tra le squadre interessate al centrocampista serbo c'è anche la Roma, che lo aveva già seguito in estate.



Per convincere il Torino a cedere Lukic proprio ai giallorossi, la società capitolina ha una carta da potersi giocare: Marash Kumbulla. Il centrale albanese piace a Ivan Juric, che lo ha lanciato al Verona e tornerebbe volentieri ad allenarlo anche in granata.