Torino-Milan: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Allo Stadio Olimpico Grande Torino andrà in scena una sfida fondamentale per entrambe le formazioni.I rossoneri sono reduci dalla cocente eliminazione subita per mano del Feyenoord in Champions League e sono alla ricerca di punti importanti, per continuare sulla buona scia del successo di Verona, per andare alla caccia del 4° posto, utile per la qualificazione alla prossima edizione della massima competizione europea.Di contro, i granata di Vanoli vogliono riscattare il ko di Bologna.

Segui Torino-Milan in diretta su DAZN

Partita: Torino-Milan

Data: sabato 22 febbraio 2025

Orario: 18.00

Canale tv: Dazn

Streaming: Dazn

Milinkovic-Savic; Pedersen, Coco, Maripan, Sosa; Casadei, Ricci; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams. All. Vanoli.Maignan; Terracciano, Tomori, Pavlovic, Jimenez; Fofana, Reijnders; Musah, Joao Felix, Leao; Gimenez. All. Conceiçao.

In casa Torino, Vanoli darà spazio a centrocampo a Casadei, che avrà la funzione di diga e di regia davanti alla difesa insieme a Ricci. L’unico grande ballottaggio per il tecnico granata riguarda Karamoh ed Elmas, con il primo attualmente favorito.Nel Milan esistono tanti punti interrogativi: il primo riguarda Theo Hernandez, che dopo l’errore in Champions League potrebbe partire dalla panchina, con Jimenez pronto a sostituirlo. Dubbi anche sulle condizioni di Walker, con Terracciano a scaldarsi per una maglia da titolare. Duello fra Musah e Pulisic sulla fascia destra: con quest’ultimo, ci sarebbe un Milan col 4-2-3-1 a trazione anteriore.

La partita del campionato di Serie A Torino-Milan sarà visibile su DAZN. Gli abbonati DAZN potranno seguire il match in diretta su DAZN tramite l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e device come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.Torino-Milan sarà visibile anche in diretta streaming su DAZN tramite l'app disponibile per dispositivi mobili come tablet e smartphone, da browser basterà accedere al sito ufficiale inserendo le credenziali del proprio abbonamento.

La telecronaca di Torino-Milan su DAZN è affidata a Ricky Buscaglia con il commento tecnico di Marco Parolo.