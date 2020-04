Andrea Petagna nella prossima stagione non vestirà la maglia del Torino ma resterà al Napoli, società che a gennaio lo ha acquistato dalla Spal. E' stato lo stesso centravanti a dichiararlo in un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport: "Napoli? Non vedo l’ora. Piazza fantastica, tifo straordinario, un top club. Arriverò per restare a lungo".



Per rinforzare l'attacco granata, il direttore sportivo Massimo Bava si sta già guardando intorno: l'obiettivo numero è Andrea Pinamonti del Genoa.