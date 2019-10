Come ormai è noto, la partita di questa sera contro la Lazio e quella di sabato contro la Juventus, saranno decisive per il futuro di Walter Mazzarri sulla panchina del Torino. L'inizio di stagione della squadra granata è stato inferiore alle aspettative, sia dal punto di vista delle prestazioni che da quello dei risultati e il tecnico toscano, nel caso non riuscisse a invertire la rotta della propria squadra, rischierebbe fortemente l'esonero.



Nel caso Mazzarri venisse esonerato il principale candidato alla sua sostituzione è Gennaro Gattuso. Le altre alternative sono Gianni De Biasi e Davide Nicola.