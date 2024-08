Torino, UFFICIALE Maripan: le cifre e i dettagli

AFP via Getty Images

è ufficialmente un calciatore del. Il difensore paraguaiano è stato acquistato a titolo definitivo dal Monaco per: ieri il centrale cileno ha raggiunto il capoluogo del Piemonte, questa mattina ha effettuato le visite mediche e successivamente ha firmato il contratto con la nuova squadra fino al 2026, ma il Torino ha l'opzione per prolungarlo per un'altra stagione, fino al 2027.Maripan per questa sua nuova avventura ha scelto come numero di maglia il 13, quello che fino alla scorsa stagione era il numero di Ricardo Rodriguez, passato a parametro zero al Betis Siviglia.

L'annuncio dell'acquisto di Maripan è stato ufficializzato direttamente dal Torino con un comunicato sul proprio sito ufficiale: "Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dall'Association Sportive de Monaco Football Club, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Guillermo Maripán. Il difensore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026 con opzione per la stagione successiva".