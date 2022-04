Nel pre partita della gara con la Salernitana, il direttore sportivo del Torino Davide Vagnati ha commentato le dichiarazioni di Juric che alla vigilia della partita aveva definito il rendimento di Belotti inesistente in trasferta: "Il giocatore è in scadenza di contratto e quindi per lui è in momento importante anche a livello personale - spiega Vagnati a Sky - Juric è una persona autentica che dice quello che pensa, a chiunque. Oggi sarà una gara importante per Belotti e per tutta la squadra, speriamo facciano del loro meglio".