Lucas Torreira al Napoli? Queste le parole di Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, a Radio CRC: "Se trattiamo Torreira e Bereszynski col Napoli? A questa domanda può rispondere il Napoli. Per Torreira ci sono stati degli approcci, ma è finita lì. Poi, De Laurentiis ha preso Ancelotti e magari dovrà confrontarsi con lui prima di decidere. C’è grande affetto e stima per il ragazzo, ma non è successo ancora nulla. Bereszynski invece non è in vendita. Giuntoli e Osti sono amici, si incontrano sempre. Torreira è un grande calciatore, lo vogliono in tanti, ma De Laurnetiis non mi ha detto che voleva darmi più soldi della clausola. Ho incontrato il presidente del Napoli, ma abbiamo parato di cinema".