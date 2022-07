Continua a rinforzarsi il Tottenham di Antonio Conte; tra i nuovi acquisti c'è anche Richarlison, acquistato dall'Everton per quasi 60 milioni di euro. L'attaccante brasiliano, ha parlato ai microfoni di Sky Sports UK: "Ho sempre detto che il mio sogno era giocare la Champions League e adesso questo sogno diventerà realtà. Forse potrei piangere quando ascolterà la musichetta della Champions, sarà un momento speciale, finora l'ho ascoltata solo in televisione. Tutti desiderano giocare questa competizione, sarò abbastanza emozionato quando scenderò in campo".