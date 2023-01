Per fuggire da piogge e cappotti invernali,. Pantaloncini, infradito e un clima decisamente diverso. Per le strade della città però non mancano appassionati e curiosi che riconoscono l'ex capitano della Roma: "Welcome to Miami", Totti sorride e ringrazia ma vicino a lui Noemi è indifferente ai saluti dei passanti.Una reazione che non è piaciuta sui social, molti utenti si sono scagliati contro la Bocchi: "Manco saluta la gente," scrive qualcuno sotto al post. Ma non finisce qui: "Non ti si fila nessuno!" insistono altri; e ancora: "Non ti conosce nessuno, che pena...".