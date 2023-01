Il 2022 che si è appena concluso è stato un anno complicato per Francesco Totti. La separazione da Ilary Blasi e le notizie giuridiche che l’hanno coinvolto ne hanno minato la serenità. L’indagine su di lui è stata l’ultima mazzata in un periodo duro. Il Corriere dello Sport ha provato a fare luce sul suo momento, tra amici, famiglia e ripercussioni legali.



AVVOCATI - Totti ha passato le festività con i suoi figli, giorni però rovinati da queste ultime notizie. Dalle persone a lui vicine filtra fastidio per il fatto che una segnalazione di operazione sospetta da parte della banca sia diventata di dominio pubblico e finita sui giornali. Ecco perché il suo entourage sta valutando azioni legali, già dalla prossima settimana, per diffusione di dati sensibili. Il tutto però cercando di creare meno clamore possibile. A Roma in tanti sapevano della sua passione per il gioco. Ma è lo stesso campione giallorosso a mettere in chiaro che quelli messi in ballo non sono altro che soldi suoi, frutto dei suoi investimenti e delle sue tante sponsorizzazioni.



AUTOGOL - Ora per Totti c’è da fronteggiare la notizia dell’indagine dell’Antiriciclaggio e da chiarire la sua posizione, resa ancora più complicata dall’intervista a “La Verità” di un suo amico che difatti non l’ha aiutato. Un autogol che ora potrebbe costargli anche alcuni contratti in ballo come ambasciatore del calcio nostrano in giro per il mondo.