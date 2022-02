Si chiama Noemi Bocchi, ha 34 anni è bionda e ovviamente bellissima. Sarebbe lei la nuova fiamma di Francesco Totti ormai in fase di separazione dalla moglie Ilary Blasi. Un amore nato qualche mese fa e deflagrato in queste settimana. La passione del calcio di Noemi, laureata in economia, non è improvvisa: l'ex marito, imprenditore, è dirigente di una squadra laziale. I due si sono incontrati sui campi da padel, e da lì si sarebbero innamorati. Noemi, laureata in economia, era presente anche sugli spalti a pochi passi da Francesco durante Roma-Genoa. Era con lei Totti durante una festa a Colle Oppio, e anche a cena pochi giorni fa in un noto ristorante del Torrino. La crisi tra Ilary e Francesco sembra ormai irreversibile tanto che l’ex calciatore già si starebbe spostando nell’altra casa di Casal Palocco.