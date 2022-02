. A caldo, il giorno dopo la partita soprattutto se si è perso, si dovrebbe essere in grado di smaltire e metabolizzare ma oggi proprio non ci riesco. Ovviamente non si può sempre vincere e bisogna saper accettare la sconfitta quando arriva, ma è anche vero cheHa così lasciato vivo un Milan che da ormai un paio di anni ha dimostrato di non arrendersi mai e di lottare fino all’ultimo., che fino a quel momento aveva giocato alta aggradendo gli avversariSenza veri e propri contropiedisti però è difficile sfruttare al meglio questo tipo di situazioni. Avendo Dzeko e non Lukaku e mancando degli strappi di Hakimi (Dumfries ha giocato alla grande ma ha caratteristiche diverse) diventa difficile impensierire gli avversari e metter loro paura. Il risultato è stato che nel secondo tempo l’Inter non è mai stata pericolosa sembrando solo intenzionata a conservare l’1-0.E' necessario riprendersi e tornare a galoppare. Le troppe voci di chi cerca di far passare l’Inter come una squadra invincibile non devono influenzare e condizionare i giocatori.e quando Inzaghi cambia (a torto o a ragione) la differenza si nota da chilometri di distanza. Sabato,Speriamo di ritrovare quella brillantezza di fine 2021 che ad oggi sembra un po’ essersi persa.Ma questo è il calcio e a differenza dei match pre-sosta non c’è il tempo di piangersi addosso ma di reagire immediatamente. Martedì c'è il quarto di finale di Coppa Italia contro la Roma di José per un amarcord da gestire nel migliore dei modi.