Il trequartista del Sassuolo sta vivendo una stagione fantastica sotto la guida di Dionisi che lo ha messo al centro del suo progetto tecnico. Con l’ex Empoli in campo si può tranquillamente spaziare dal 4-2-3-1 al 4-3-3, vista la possibilità da parte sua di agire sia come trequartista che come interno di centrocampo.I numeri non raccontano tutto di un giocatore ma sono importanti. Per Traore sono già 5 i gol in stagione con 1 assist in 15 presenze da titolari e 21 totali. Un gioiello che sta attirando le attenzioni di diversi club della Premier League ma che potrebbe restare nel nostro campionato anche se con una maglia diversa.ma è destinata a salire considerando la crescita di Junior. E la Juve? È sempre vigile su un giocatore che conosce a memoria ma non può più contare sul diritto di prelazione che è scaduto la scorsa estate.