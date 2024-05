Trevisani: 'Lautaro? Si prende una pausa-gol ogni stagione, a 10 milioni l'anno c'è gente superiore a lui

Nel corso della puntata di ieri di Pressing il noto telecronista e volto tvha voluto dire la sua sul momento che sta attraversandocon, a lungo a secco di gol segnati, e che però potrebbe firmare un ricchissimo rinnovo di contratto con i nerazzurri in questi giorni. Secondo l'opinionista a quelle cifre il club nerazzurro può trovare di meglio."La pausa che si vede a livello realizzativo c'è tutti gli anni. Ottanta-novanta giorni in cui va in sciopero. È una valutazione complessiva del giocatore che devi fare, oltre al fatto che le presenze in Champions League sono tante e i gol sono pochi, l'assenza ogni campionato per tre mesi è un altro fattore".

"Dopodiché è un giocatore formidabile, per arrivare alla categoria sopra dei supercampioni manca un pezzo. Il livello di chi prende 10 milioni l'anno è superiore".