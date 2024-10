Trevisani: "Per il Milan la soluzione migliore oggi è Allegri, ecco perché"

Getty Images

La vittoria nel derby è ormai il passato e oggi, dopo i ko con Bayer Leverkusen e Fiorentina, con tanto di polemiche interne e ammutinamento sui rigori, il Milan è ripiombato in vecchie difficoltà che vedono Paulo Fonseca comunque a rischio e tantissimi problemi di difficile risoluzione con questo assetto societario. In tanti fra i tifosi rossoneri invocano un cambio di rotta anche in panchina, nonostante l'allenatore portoghese questa volta abbia provato ad alzare la voce. Un cambio che al momento la società smentisce, ma che per la seconda sosta per le nazionali consecutiva, impone inevitabili riflessioni. E nel caso in cui si decidesse per un addio chi sarebbe l'allenatore ideale per sostituirlo?

La risposta giusta, per il noto giornalista e opinionista di Pressing, Radio Serie A e Cronache, Riccardo Trevisani, è...non un allenatore che stima e per cui, nella sua ultima avventura alla Juventus ha spesso e volentieri riservato ampie critiche. E allora qual è il motivo di questa scelta? Lo ha spiegato proprio a Cronache."La soluzione migliore per questa squadra è Massimiliano Allegri. E'perché l'attacco fa goal comunque, in qualche modo. Va sistemato dietro eanche in una squadra in cui non ci sono Chiellini, Bonucci e Barzagli.Per sistemare il casino del Milan prendo uno che già ha avuto una società ballerina fino ad un anno fa. Credo sia una soluzione, poi se devo dargli dei giovani, un gioco, non prendo Allegri".