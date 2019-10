Altri possibili guai in vista per Fabrizio Corona. Il motivo? Come scrive repubblica.it, l'ex fotografo dei vip dovrà comparire il prossimo 18 dicembre davanti al Gup, visto che la Procura di Milano ha chiesto il processo per diffamazione a causa di un articolo uscito sul sito 'The King Corona Magazine'. Di cosa parlava? Di un presunto flirt tra Marcelo Brozovic e Wanda Nara, moglie (e agente) di Mauro Icardi.



Nel magazine di proprietà di Corona si scriveva di una separazione tra Maurito e Wanda a causa proprio di un flirt col centrocampista croato dell'Inter, che però aveva subito smentito, presentando denuncia con l'avvocato Danilo Buongiorno. Da lì è partita la richiesta di processo. E il 18 dicembre ci sarà un nuovo capitolo.