Tutti pazzi per Valentini: Lazio avanti nella trattativa, ma occhio alla Salernitana. La situazione

Nicolas Valentini continua a essere un nome ridondante in casa Lazio e non solo, il difensore classe 2001 del Boca Juniors è molto apprezzato in Serie A. Secondo quanto raccolto da calciomercato.com, sul giocatore ci sarebbe anche il forte interesse della Salernitana, che opterebbe per un prestito con diritto di riscatto. La formula al momento non convince il club argentino, che starebbe spingendo per l'obbligo. Nelle ultime ore c'è stato un dialogo anche con la Roma, che però ha fatto un passo indietro.



LAZIO FAVORITA - I biancocelesti, per adesso, restano i favoriti per la chiusura dell'affare. Il giocatore aveva attirato l'interesse di Sarri già nel corso della sessione estiva di mercato. La clausola rescissoria per accaparrarsi il ragazzo è di 10 milioni, tuttavia, dato che il suo contratto è in scadenza e al momento non sembrano esserci margini per il rinnovo, l'eventuale cessione potrebbe concludersi intorno ai 7 milioni di euro. L'ideale per la Lazio, che spera di chiudere la pratica a cifre contenute.