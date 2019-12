Lazio-Udinese 3-0



Mussi 7: Su Luis Alberto si estende in bello stile, su Lulic nella ripresa si ripete: ha solo un problema, viene bombardato ma è l'unico che si salva nel disastro generale.



Becao 4,5: Si fa sorprendere su un lancio (peraltro a premiare un movimento abbastanza leggibile) e non riesce a riprendere posizione su Milinkovic. L'inizio della fine. Da quel momento, prende acqua da tutte le parti, come tutti i suoi compagni.



Troost-Ekong 5: Al VAR il suo intervento alla disperata su Correa giustamente viene giudicato da rigore, non riesce quasi mai a tenere la Lazio quando si fa pericolosa e lo costringe a correre all'indietro. Salva qualcosina, troppo poco.



Nuytinck 5: Anche lui si fa travolgere da Correa - ma è una costante di tutti i suoi compagni. Fa quel che può, ha esperienza ma arrivano da tutte le parti, sembra subire la carica di Rohan al fosso di Helm. Davvero una brutta situazione, quando ti punta questo Correa.



Stryger Larsen 4,5: I suoi lo mettono in difficoltà ogni volta che possono, lui sembra un po' la brutta copia di quello visto fino ad ora. D'altra parte, vale quasi per tutti, non è che lui faccia molto altro per tirarsi fuori da queste sabbie mobili.



Mandragora 5: Strakosha gli deve qualche capello bianco sul tiro che finisce di poco fuori nel primo tempo, ma è uno dei pochi con un po' di qualità e si fa travolgere in un'ecatombe generale.



Walace 4,5: Diciamo che ha un lavoro davvero ingrato, preso tra Correa, Milinkovic, Luis Alberto che sembrano Super Sayan in confronto a lui. Si deve accontentare di provare a frenare qualche contropiede, ma è un disastro su tutta la linea questa Udinese, e non è colpa sua.

(Dal 30' st Barak s.v.).



De Paul 4,5: Sul registro delle giocate da segnalare solo un bel cross dalla sinistra, e praticamente basta. Levarlo dal campo, nonostante la plateale inconsistenza della sua partita, sembra comunque un azzardo di Gotti.

(dal 15' st Fofana s.v.)



Samir 4,5: Da quella parte si preoccupa di prenderle poche, e ne prende comunque tante - di percussioni, cross, infilate - da bastargli per i prossimi 5-6 mesi. Lazzari spesso e volentieri giganteggia, e sembra parecchio spaesato. Non è l'unico.



Nestorovski 5: Francamente il gol che si divora subito dopo il vantaggio Lazio è un peccato quasi mortale, forse nell'unico momento in cui la partita è in bilico a parte il calcio d'inizio. Fumoso, per il resto, ma è l'unico che, ogni tanto, fa qualcosa di decente.



Okaka 5: Gotti lo preferisce a Lasagna e Teodorczyk, non se ne capisce molto il motivo. Prova qualcosina, ma fatto male e subissato dai fischi dei tifosi Lazio, che non dimenticano il suo passato da ex romanista. Sbaglia tutto quello che può.

(37' st Teodorczyk s.v.)





All. Gotti 5: La situazione panchina è calda, caldissima in casa Udinese, ma francamente l'Udinese è arrendevole, senza grandi idee, vittima predestinata della corazzata biancoceleste. I pochi tifosi presenti giustamente chiedono dignità e carattere, ma forse dovrebbero chiedere un allenatore esperto. Altrimenti rischia di farsi durissima.