La principessa araba Norah Bint Saad Al Saud è la presidente dello Spoleto Calcio (Eccellenza). Suo padre è cugino del re dell'Arabia Saudita, Salman bin Abd al-Aziz Al Saud. Si tratta della prima donna saudita a ricoprire un ruolo al vertice di una società sportiva. Ecco le sue parole in conferenza stampa: "Il calcio è una passione di famiglia ed è per questo che ho scelto questo sport. La Ssd Spoleto Calcio è una piccola realtà calcistica che milita nella categoria Eccellenza, dove è possibile lavorare per farla crescere ed ambire la scalata di categoria. La la città di Spoleto è conosciuta e molto famosa in tutto il mondo".