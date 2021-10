. Anche in questo avvio il talento olandese sta raccogliendo numeri mediocri con Ole Gunnar Solskjaer: 6 minuti in Premier League, 45 in Champions e 90 in coppa d’Inghilterra. La scorsa stagione non era andata bene e ora, con l’arrivo di Cristiano Ronaldo, il rischio è quello di fare ancora peggio. Ecco perché gli agenti dell’ex Ajax stanno lavorando alacremente da settimane per studiare un piano di uscita già nel mercato di gennaio.Già nell’estate del 2019 c’era stato un tentativo concreto da parte dell’allora direttore sportivo Fabio Paratici. Ora i tempi sembrano essere maturi, il club bianconero attende segnali interessanti da Manchester. Donny ha quelle caratteristiche che mancano al centrocampo di Max. L’amico De Ligt proverà a sondare il terreno con Donny per capire quelle che sono le possibilità per il futuro.. Van de Beek vuole cambiare aria e scrivere un nuovo capitolo della carriera, la serie A può essere la soluzione perfetta.