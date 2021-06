Attraverso un comunicato ufficiale, il Venezia ha annunciato l'arrivo di un nuovo centrocampista: "Venezia FC comunica che in data odierna il centrocampista classe 1995 Dor Peretz ha sottoscritto un accordo triennale con il club arancioneroverde.



Il centrocampista israeliano nel corso della sua carriera ha vestito la maglia dell’Hapoel Haifa, con il quale ha disputato 16 partite, e del Maccabi Tel Aviv, con il quale è sceso in campo 212 volte totalizzando 22 gol e 17 assist. Con l’Hapoel Haifa, Peretz ha maturato importanti esperienze internazionali, collezionando 44 presenze con 2 gol e 6 assist tra Champions League ed Europa League.



Peretz, che in carriera ha vinto 3 campionati israeliani, 2 Coppa di Lega e 2 Supercoppe d’Israele, ha fatto tutta la trafila della nazionale israeliana giocando in tutte le rappresentative dall’Under 16 fino ad esordire nel 2015 nella nazionale maggiore, con cui ha totalizzato ad oggi 20 presenze e 2 gol".