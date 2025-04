Verona-Cagliari: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

si affrontano allo Stadio Marcantonio Bentegodi nel monday night della 34esima giornata di Serie A, in un match che mette in palio punti importanti per la lotta salvezza.L'Hellas di Paolo Zanetti e i rossoblù di Davide Nicola hanno un discreto margine sulla zona retrocessione, con una vittoria si avvicinerebbero sensibilmente alla permanenza nel massimo campionato.Tutte le informazioni su Verona-Cagliari:

: Verona-Cagliari: lunedì 28 aprile 2025: 20.45: DAZN, Sky Sport (253): DAZN, Sky Go, NOW: Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Serdar, Duda, Bradaric; Bernede; Sarr, Mosquera.. Zanetti.: Caprile; Zappa, Palomino, Luperto, Augello; Adopo, Prati; Zortea, Viola, Luvumbo; Coman.. Nicola.- Nel Verona Serdar più di Niasse e Suslov favorito su Bernede. Diversi dubbi nel Cagliari: Augello in vantaggio su Obert e Makoumbou su Prati, ballottaggi aperti tra Deiola e Viola e tra Pavoletti e Coman.

- La sfida tra Verona e Cagliari sarà trasmessa in diretta tv su Sky ai canali Sky Sport (253) e all'interno di Diretta Gol Serie A su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sporto 251. La gara sarà visibile anche su DAZN scaricando l'app su una smart tv compatibile oppure utilizzando console di gioco (PlayStation e Xbox), TIMVISION Box oppure dispositivi come Amazon Fire Stick TV e Google Chromecast.- Verona-Cagliari sarà disponibile anche in diretta streaming su DAZN scaricando l'app su dispositivi mobili come smartphone e tablet oppure collegandosi al sito della piattaforma su pc e notebook.

Per i clienti Sky c'è l'opzione Sky Go, l'alternativa è offerta da NOW, servizio di streaming live e on demand di Sky.- La telecronaca su Sky è affidata a Dario Massara, mentre su DAZN sarà a cura di Gabriele Giustiniani e Dario Marcolin.