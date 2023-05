Il calcio a volte è tanto irrazionale, tutto può cambiare in pochi istanti. E succede anche che un campione possa diventare, dopo 11 anni nello stesso club, oggetto di una contestazione eclatante dalla stessa tifoseria che lo aveva eretto a simbolo del PSG.Verratti è deluso, non si aspettava di finire al centro di attacchi sia della stampa francese che di una parte della tifoseria del Psg. Nonostante un contratto lungo e recentemente rinnovato fino al 2026,Non sarà una decisione da prendere con leggerezza perché il centrocampista abruzzese ha anche molti interessi economici con attività appena avviate nella capitale francese. E senza dimenticare che il presidente Al-Khelaifi stravede per lui e ha sempre rispedito al mittente qualsiasi tipo di offerta arrivata per l’ex Pescara.Nelle ultime ore Verratti è stato accostato alma in realtà tra le italiane la preferenza sarebbe tutta per la. Marco è un tifoso bianconero sin da bambino e vedrebbe di buon occhio un trasferimento alla corte di Max Allegri. Una pista complicata per la Vecchia Signora considerando l’ingaggio daa stagione che il centrocampista abruzzese percepisce al Psg. Attenzione invece alle sirene che arrivano dalla MLS con l’Inter Miami di Beckham pronta a fare tutto il possibile per convincere Verratti.