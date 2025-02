Vlahovic sul mercato a causa di Kolo Muani e del contratto: la Juventus lo avrebbe ceduto in Arabia, il retroscena

sono le due facce opposte del momento della. Il primo è arrivato nel mondo bianconero come un uragano, con 5 gol e un assist nelle prime 5 partite giocate, e la Juventus studia già un piano per provare a tenerlo a Torino anche dopo la scadenza del prestito secco con il Paris Saint Germain., nonostante Thiago Motta ne elogi la professionalità, e nonostante da qui al termine della stagione, con tante partite da giocare, possa tornare di nuovo utile alla causa,

. La trattativa per il rinnovo è bloccata e il serbo potrebbe cullare anche ilsenza rinnovare. Una situazione che ovviamente la Juventus non si potrebbe assolutamente permettere, con la conseguenza che. Al di là del costo del cartellino, con la Juve che potrebbe accontentarsi di una cifra non rilevante (al massimo 40 milioni), quel che più interessa al club èdi Vlahovic a un anno dalla scadenza, situazione per la quale la Juventus sarà costretta ad (12 milioni netti nel 2025-26).

del serbo, o perlomeno non era chiusa a lasciarlo partire subito. Come raccontato anche da Romeo Agresti, ci sono stateDalla Francia, come riporta IlBianconero.com, sono emerse voci secondo cui. Un tentativo - non confermato dalla Juventus - che sarebbe stato un'idea soprattutto di agenti e intermediari per provare a risolvere con una sola operazione due situazioni. Alla fine Kolo Muani è arrivato alla Juventus e Vlahovic è rimasto. Anche perché comunque, dalle parti della Continassa, erano si aperti ad una partenza del numero 9 bianconero ma non a cuor leggero visto che eventualmente la Juve sarebbe dovuta intervenire con un nuovo rinforzo in attacco.

E poi ci sono state le, che nel mercato invernale è andato alla ricerca di un attaccante di livello internazionale.volendo continuare a giocare in Europa per rilanciarsi dopo questi mesi complicati., accettandola però solo se questa fosse stata corposa.