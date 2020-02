Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, ha concesso un'intervista al settimanale Oggi, durante la quale ha rivelato alcuni dettagli della sua relazione con l'ex capitano dell'Inter, attualmente in prestito al PSG.



SULLA DIFFERENZA D'ETA' CON ICARDI - "I 7 anni di differenza? Scherzando dico sempre che mi metterei in un freezer per aspettare che Mauro invecchi e mi raggiunga. Noi donne siamo sempre in guerra con l’età, le rughe, la forza di gravità… Avere accanto un marito giovane e figo lo fa sentire ancora di più. Per fortuna Mauro mi ama così come sono. Lo conosco da quando ha 18 anni, siamo cresciuti insieme. Lui ama la vera Wanda, struccata e in scarpe da tennis, quando siamo a casa tutti insieme come una famiglia qualsiasi… Con lui posso essere me stessa e sentirmi bene".



SENO RIFATTO PER BILANCIARE IL 'LATO B'? - "È vero, dovevo un po’ bilanciare le cose. Dopo cinque gravidanze ho deciso di ritoccare il seno. Noi donne latinoamericane abbiamo un corpo diverso dalle europee e io mi piaccio così. Poi sì amo il buon cibo e non mi faccio ossessionare dalle diete. E non sono sportiva. Mi dico sempre: “Il mese prossimo vado in palestra”, poi rinvio. Dopo il GF Vip però vorrei provare ad allenarmi davvero. E comunque le assicuro che con cinque figli e quattro cani corro abbastanza”.