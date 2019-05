Molti utenti WhatsApp hanno deciso di recente di cancellare la propria foto profilo dalle informazioni visibili all'esterno. Secondo la policy di WhatsApp, infatti, anche degli sconosciuti in possesso del solo numero di telefono dell'utente sono in grado di visualizzare l'immagine del profilo a schermo intero. Poi, basta effettuare uno screenshot per impossessarsi della foto e usarla per creare profili falsi.



Per tutelare la propria privacy su WhatsApp e proteggersi contro l'utilizzo fraudolento della propria foto si può utilizzare un semplice accorgimento: anziché eliminare la foto del profilo, si possono modificare le impostazioni. Accedendo al menù Impostazioni e selezionando la voce Privacy, si può scegliere di mostrare la propria foto solo ai propri contatti.