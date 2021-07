Nell’edizione odierna de La Nazione (Firenze) si legge come il tavolo al quale la Fiorentina sembra giocare con maggiore forza è quello aperto con il Crotone. Una doppia operazione, l’attaccante Simy (classe 1992) e il centrocampista offensivo Messias (classe 1991), che presuppone diversi milioni sul piatto e una girandola di contropartite tecniche alle quali si andrà a lavorare nelle prossime ore. ​La richiesta del club calabrese, secondo il quotidiano, sarebbe di 22 milioni in contanti, oppure 18 milioni più prestiti e opzioni su Montiel e Ranieri. I viola, invece, hanno già fatto sapere a chi di dovere che di milioni ne potrebbero spendere una quindicina, e che in ogni caso sui giocatori prestati vorrebbero poter esercitare un diritto di contro-riscatto.



ASSE COL VERONA - Per Zaccagni il discorso è simile: 15 milioni la richiesta del Verona, ​ma agli scaligeri sarà proposto il prestito di un paio di giocatori (probabilmente Saponara e il Primavera Munteanu) per abbassare il costo in contanti di Zaccagni a una cifra fra gli 8 e i 10 milioni al massimo.