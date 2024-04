Zanetti alla festa scudetto dell'Inter: 'I campioni dell'Italia siamo noi' VIDEO

19 minuti fa

1

E' una domenica di festa per l'Inter, che dopo la vittoria contro il Torino - doppietta di Calhanoglu - ha dato il via ai festeggiamenti per lo scudetto conquistato grazie al successo nel derby contro il Milan. "I Campioni dell'Italia siamo noi" canta anche Javier Zanetti, filo conduttore tra l'Inter di ieri e quella di oggi, guidata da Simone Inzaghi in panchina e Lautaro Martinez in campo.



I TROFEI I ZANETTI CON L'INTER - Da un argentino all'altro, da un capitano all'altro. El Tractor è stato per anni leader e simbolo dell'Inter e oggi sta festeggiando un altro scudetto da vice presidente. Sorride, canta, salta e batte le mani. Esulta Zanetti, che è stato il giocatore con più presenze e più trofei nella storia dell'Inter: cinque scudetti, quattro Coppe Italia, quattro Supercoppe italiane, una Coppa UEFA, una Champions League e una Coppa del mondo.