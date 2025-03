La sezione bonus di William Hill è molto interessante. L’operatore, dotato di regolare licenza ADM, offre agli appassionati di sport e agli amanti di giochi da casinò dei vantaggi esclusivi. Sono presenti bonus di benvenuto sport e casino, bonus cashback e promozioni giornaliere. Il divertimento su William Hill è assicurato grazie ai minimi depositi richiesti e alla sicurezza della piattaforma.In questa pagina analizzeremo i bonus proposti da William Hill e li confronteremo con altri operatori. Questo ti aiuterà a scegliere, nel modo più completo possibile, le promozioni più adatte a te.

Il bonus William Hill vince il confronto con altri operatori? Qui il nostro resoconto

Il bonus di William Hill di benvenuto per le scommesse sportive ha il valore del 100% fino a 100 euro più 5 euro alla verifica. Ma come si posiziona rispetto a Snai e Starcasino? Snai prevede un bonus sport fino a 1.024€, con 15€ in freebet e fino a 500€ di bonus scommesse. Starcasino, invece, offre una giocata multipla con almeno 5 eventi e quote minime di 1.50. A questo si aggiunge il cashback del 50% fino a 50€ che sicuramente aiuta sulle scommesse perse.

L'offerta di William Hill si distingue rispetto a questi siti scommesse per il valore del bonus in sé: decisamente inferiore rispetto a SNAI ma più alto rispetto grazie a Starcasino. Quello che convince nell'offerta di William Hill è la semplicità per ottenere la promozione: il bonus sport è immediato e si riceve subito, mentre i 5 Euro si ricevono dopo la verifica del documento, praticamente anche questi istantaneamente.



Dunque, questo bonus è competitivo e di facile accesso, considerando anche che il deposito minimo per accedere (con tutti i metodi di pagamento tranne il bonifico) è di soli 20 euro.





● ● ●

Come funziona il bonus William Hill in dettaglio

Bonus 1° Deposito Scommesse Sportive

Per ricevere il bonus di benvenuto scommesse di William Hill del 100% fino a 100€ bisogna per prima cosa depositare almeno 20€. Il bonus sarà erogato subito dopo il deposito e avrà una validità di 7 giorni. Per prelevare il bonus, devi scommettere 3 volte l'importo su scommesse multiple. Ogni scommessa deve avere almeno 5 selezioni. La quota minima deve essere di 5.00 e si può usare solo il denaro bonus per scommettere. Se il bonus finisce prima di completare i requisiti, l’offerta scadrà.



Bonus Verifica 5€

Verifica il tuo conto entro 96 ore dalla registrazione, inviando i documenti richiesti, per ricevere un bonus di 5€. Per prelevare il bonus, dovrai scommettere 3 volte l’importo (15€) su multiple da 5 selezioni con quota minima di 5.00, utilizzando solo il denaro bonus. L’offerta è valida solo per chi ha effettuato almeno un deposito.



Come condizione generale, il bonus non può essere utilizzato per altre promozioni e deve essere giocato sulla piattaforma prima di prelevare eventuali vincite.

● ● ●

Come attivare il bonus William Hill in fase di registrazione

L’attivazione del bonus William Hill richiede meno di 5 minuti e gli step da seguire sono molto semplici. Cliccando su uno dei nostri link si accede alla pagina del bonus William Hill in modo sicuro per completare la registrazione e riscattare la promo. Cliccando sul pulsante blu “Registrati” si accede ad una schermata in cui viene richiesto di compilare un classico form per proseguire. Di seguito, ecco un riassunto delle info necessarie per attivare il bonus di benvenuto sport di William Hill:

Clicca sul link di registrazione e seleziona il bonus che preferisci (sport o casino). Completa la registrazione fornendo nome, cognome, email e cellulare. Deposita almeno 20€ utilizzando uno dei metodi di pagamento accettati. Convalida il tuo conto gioco creando le credenziali di accesso.

Inizia a giocare usando il bonus.

● ● ●

Bonus William Hill di benvenuto per il casino

Game Bonus 20€ senza deposito

Bonus fino a 1000€

Bonus Verifica 50 Free Spin

Il welcome bonus per il casinò online di William Hill offre una promozione tripla. I nuovi iscritti vengono accolti in questo casino con 20€ gratis subito dopo l’apertura del conto più un bonus del 100% fino a 1000€ sul primo deposito e 50 Free Spin alla verifica del documento.Vediamo nel dettaglio quali sono i termini e le condizioni per sbloccare questa offerta:Dopo la registrazione, il bonus senza deposito di 20€ viene accreditato immediatamente. Per convertirlo in Bonus Cash, il valore deve essere giocato 40 volte nei giochi selezionati. La conversione in Bonus Cash è limitata a 50€. Il Bonus Cash deve essere giocato almeno una volta prima di poter essere prelevato.Il bonus di benvenuto viene accreditato dopo il deposito. Per convertirlo in denaro reale, è necessario puntare 40 volte l'importo del bonus. Il bonus scade entro 7 giorni dalla registrazione. Le puntate su tutti i giochi sono valide, tranne su giochi Live e roulette automatiche.I 50 Free Spin sono disponibili per i giocatori che hanno abilitato il Servizio di Aggiornamento e hanno effettuato un deposito e una giocata in denaro reale entro 96 ore. I Free Spin devono essere giocati su giochi specifici, con vincite convertibili in Game Bonus, che devono essere scommessi 35 volte per diventare Bonus Cash. Il valore massimo convertibile è 50€.

● ● ●

Bonus William Hill ricorrenti: le promo per gli utenti registrati

In aggiunta ai bonus di benvenuto, William Hill offre ai propri clienti già registrati delle promozioni ricorrenti o a scadenza, valide per lo sport e per il casinò. Ecco le principali:

Bonus Freebet

William Hill offre una freebet da 5€ con il tuo deposito. Ecco come ottenerla: effettua il login, clicca su "Partecipa" e deposita almeno 20€. Riceverai una freebet da 5€, utilizzabile su scommesse multiple da 4 o più selezioni con quota minima 4. La freebet è valida fino al 30 marzo 2025 e deve essere giocata entro 5 giorni. Le vincite ottenute con la freebet saranno accreditate come saldo netto, senza il valore della freebet. Ogni utente può ricevere una sola freebet durante il periodo promozionale.

Ruota dei depositi giornalieri

Ogni giorno puoi girare la Ruota dei Depositi per scoprire il tuo bonus. Ecco come partecipare:

Accedi al tuo conto e apri la Ruota dei Depositi dalla pagina delle promozioni. Gira la Ruota e ricevi il tuo Bonus Deposito. Effettua un deposito per ottenere il premio. Torna ogni giorno per nuove opportunità!

I premi includono bonus deposito dal 20% fino al 100% su importi che variano tra 50€ e 500€. Ad esempio, puoi ottenere un bonus del 50% fino a 500€ in Game Bonus. Il bonus deve essere giocato almeno 35 volte per convertirlo in Bonus Cash.

Bonus Cashback settimanale

Ogni settimana puoi ricevere un bonus cashback del 20% fino a 150€ sui giochi John Hunter and Galileo's Secrets e Gold Hit: Lucky Granny. Ecco come partecipare:

Fai il login e clicca su "Partecipa". Gioca alle slot in promozione. Se non vinci, riceverai un rimborso entro 24 ore.

Il rimborso sarà calcolato sulle perdite nette (puntate meno vincite) e accreditato entro la fine della settimana. Il bonus ha un requisito di scommessa da completare entro 5 giorni. Il valore minimo delle perdite nette per qualificarsi è di 5€. Le vincite ottenute dal bonus devono essere giocate almeno una volta per essere prelevate.

Il nostro parere complessivo sulle offerte e bonus William Hill

Secondo il punto di vista della nostra redazione, le offerte e i bonus proposti da William Hill sono complessivamente validi e competitivi. Il bonus di benvenuto immediato per le scommesse sportive, con un valore del 100% fino a 105€ sul primo deposito, offre una buona opportunità per iniziare a giocare. Anche se serve un deposito minimo di 20€, che è un po' più alto della media, i requisiti di puntata sono facili da soddisfare. Le condizioni del bonus sono altrettanto semplici. Per quanto riguarda il casinò, non abbiamo notato promozioni particolari che si focalizzano sulle slot machine, oltre ai free spin proposti nel bonus di benvenuto. Segnaliamo la mancanza di una slot molto popolare come Aviator, sebbene in generale il portfolio slot sia molto generoso e ben organizzato.



In conclusione, le offerte di William Hill ci sembrano bilanciate e valide per diverse esigenze e tipologie di giocatori. Inoltre, il bonus senza deposito per i nuovi iscritti è un buon incentivo. Questo aiuta i giocatori meno esperti che possono essere incerti nel fare un deposito iniziale. Per approfondire tutte le caratteristiche di questo operatore, ti invitiamo a consultare la nostra recensione su William Hill.

Vantaggi e Svantaggi dei Bonus William Hill

I bonus di William Hill presentano diversi punti di forza e alcuni svantaggi da non sottovalutare. Ecco una sintesi basata sui feedback degli utenti.

Pro:

Bonus generali interessanti e variegati (free bet, cashback e senza deposito)

Promozioni giornaliere e tornei

Depositi minimi bassi e metodi di pagamento sicuri

Contro:

Assenza registrazione al casino SPID

● ● ●

Domande frequenti sui bonus William Hill

Come contattare l’assistenza clienti William Hill?

William Hill prevede un supporto via chat attivo tutti i giorni dalle 8.00 alle 24.00 (ora italiana).

I bonus William Hill sono prelevabili?

I Bonus vanno giocati per un determinato numero di volte su certi giochi per essere convertiti in Bonus Cash prelevabili. Il requisito di giocata è descritto all’interno dei Termini e Condizioni di ciascun bonus.

Si può prelevare su William Hill usando Mastercard?

Il servizio di prelievo attraverso il circuito Mastercard non è momentaneamente disponibile su William Hill, fino a nuova comunicazione.