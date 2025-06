Calciomercato, ultimo giorno di trattative: cosa aspettarsi dai 20 club di Serie A

Venerdì 30 agosto a mezzanotte si chiudono ufficialmente le porte del calciomercato con la fine della sessione estiva della stagione 2024/25. Per i 20 club di Serie A manca sempre meno per intervenire e chiudere le ultime trattative in entrata e in uscita. Le società sono, dunque, alle prese con le ultime contrattazioni: acquisti, cessioni, esuberi da cedere e colpi per puntellare le rose. A poche ore dalla chiusura non mancano i colpi di scena e le trattative che decollano per concludere gli affari proprio a ridosso del gong, con l'obiettivo di presentare i contratti e consegnare la documentazione necessaria alla Lega Serie A entro le 24 di venerdì. Vediamo su cosa stanno lavorando le 20 squadre del massimo campionato italiano.