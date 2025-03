Inter-Udinese: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

, l'undicesima nel girone di ritorno: poi ne mancheranno soltanto 8 alla fine. Dopo la vittoria sul campo dell'Atalanta prima della sosta per le nazionali, i campioni d'Italia sono primi in classifica con 64 punti, 3 in più del Napoli che gioca in casa contro il Milan. InveceNel prossimo turno l'Udinese fa visita al Genoa, mentre l'Inter gioca a Parma dopo il derby col Milan per la semifinale d'andata in Coppa Italia e prima della trasferta contro il Bayern Monaco nell'andata dei quarti di finale in Champions League.

: Inter-Udinese.: domenica 30 marzo 2025.: calcio d'inizio alle ore 18:00.: DAZN - Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K.: DAZN, Sky Go, NOW.Sommer; Pavard, de Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Arnautovic. All. Inzaghi.

Okoye; Kristensen, Bijol, Solet, Kamara; Atta, Karlstrom, Lovric, Ekkelenkamp; Davis, Lucca. All. Runjaic.oltre allo squalificato Bastoni. Recuperano gli esterni Darmian, Dimarco e Zalewski. Ballottaggio in attacco fra Arnautovic e Correa.neanche per la panchina e perde anche Sanchez. Solet in dubbio. Ancora indisponibili Sava e Touré.Inter-Udinese viene trasmessa in diretta sia su DAZN, sia su Sky. Nel primo caso si può scaricare l'app di DAZN su una smart tv, nel secondo accedere a Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K del satellite. In entrambi i casi la gara è accessibile tramite abbonamento.

Inter-Udinese è visibile anche in streaming su NOW, Sky Go e su Dazn attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.Telecronaca affidata a Riccardo Mancini con commento tecnico di Marco Parolo su Dazn. Su Sky in attesa di comunicazioni ufficiali.