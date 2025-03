Venezia-Bologna: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Testacoda non banale al Penzo, dove si incrociano ambizioni di Champions e speranze di salvezza: il Bologna, salito al quarto posto dopo il roboante 5-0 sulla Lazio prima della sosta, vuole stupire ancora e mandare un messaggio a tutte le dirette concorrenti prima di un ciclo terribile (Napoli, Atalanta, Inter), mentre il Venezia che ha subito un solo gol nelle ultime quattro gare vuole tenere vive le speranze di permanenza in A e mettere i bastoni tra le ruote a un’altra grande dopo aver fermato sul pari Lazio, Atalanta e Napoli.

Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin, Ellertsson, Kike Perez, Duncan, Zampano; Oristanio, Yeboah. All.: Di FrancescoRavaglia; Calabria, Beukema, Casale, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga. All.: ItalianoNel Venezia è squalificato Nicolussi Caviglia, perno della mediana: al suo posto Busio oppure una posizione più accentrata per Ellertsson e Kike Perez con il ritorno di Zampano tra i titolari. Davanti, da valutare Maric: può giocare Yeboah insieme a Oristanio. Nel Bologna possibile turnover ampio causa nazionali e imminente semifinale di andata di Coppa Italia ad Empoli: sicuramente non ci sarà Castro, squalificato, possibile chance dal primo minuto per Cambiaghi, per Casale in difesa (Dominguez e Lucumi si allenano solo venerdì dopo il rientro dal Sudamerica) e per Dallinga, pur non al meglio causa pubalgia, in avanti. A sinistra favorito Miranda: Lykogiannis è in dubbio per una distorsione alla caviglia destra rimediata in allenamento.

La sfida sarà trasmessa in diretta tv da DAZN. Si potrà vedere scaricando l'app di DAZN su una smart tv e accedendo con le proprie credenziali o registrandosi.Il match sarà visibile in streaming su Dazn scaricando l'app o accedendo al sito tramite pc, smartphone, tablet, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.