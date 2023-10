. L'esordio di Gennaroalla guida delin Ligue 1 è stata un colpo a vuoto. La sconfitta, dopo che la squadra ospite era stata due volte in vantaggio durante il primo tempo, è stata la prima delusione sportiva. Nulla di irrimediabile, ovviamente. Piuttosto c'è da guardare altrove, se si deve valutare nel complesso leda affrontare. E in questo senso il quadro che ne sortisce è abbastanza preoccupante. Tanto da indurre a chiedersi, che di Gattuso è l'agente,. Eta già successo la scorsa stagione a, dove non per nulla l'esperienza si è conclusa dopo pochi mesi con le dimissioni. Ebbene,Il proprietario statunitense Frank McCourt gli ha praticamente consegnato le chiavi della società, affidandogli la carica di presidente e dandogli carta bianca soprattutto per ciò che riguarda le operazioni di calciomercato. E il giovane(34 anni), che ha, lo ha preso in parola. Compra e vende a ritmi vertiginosi, fidandosi di un fiuto da scout che gli è valso una meritata reputazione nell'ambiente calcistico internazionale. Giunto a Marsiglia nel 2020, Longoria ha collezionato ottimi piazzamenti con accesso alla fase a gironi di Champions.: comprare e vendere senza sosta, cambiare tanto e tenere sempre sulla corda il gruppo. Purtroppo per lui questo inizio di stagione gli sta dicendo male.Ma ancor più pesano le scelte di calciomercato. A Marsiglia i calciatori non fanno in tempo a ambientarsi che sono già sul piede di partenza.. Infine la pessima gestione del rapporto con, l'allenatore spagnolo giunto in estate in sostituzione di Igor Tudor e già licenziato, ha trasmesso all'esterno una pessima immagine di sé e del club.Già,. Il tecnico che ènon soltanto perché i risultati di questo inizio stagione non sono stati all'altezza delle aspettative, ma soprattutto perché. E qui si apre un altro capitolo della vicenda. La pressione dei gruppi del tifo organizzato è a Marsiglia particolarmente pesante. E in questa vicenda lo è anche di più. Il centro della scena viene preso dadel gruppo più numeroso dellamarsigliese, i(7.200 aderenti). Zeroual è un personaggio estremamente influente nella vita marsigliese e non soltanto per ciò che riguarda l'ambito calcistico. Ovvio che comunque in quest'ultimo il suo peso sia esorbitante. Ciò che per l'ennesima volta è stato dimostrato nei giorni del caos che hanno portato alle dimissioni di Marcelino. Tutto è avvenuto dopo, tenuta la sera di. Cosa esattamente sia successo durante quell'incontro, nessuno lo dice in modo esplicito. Le indiscrezioni sono però imbarazzanti e parlano addirittura di dossier sulla gestione di Longoria, specie per ciò che riguarda la gestione del calciomercato e del centro di formazione del club. Va da sé che. Le dimissioni di Marcelino sono state una conseguenza, ma, che così ha arginato il caos totale. Ma la situazione rimane molto tesa e il protrarsi dell'assenza di risultati aggraverebbe il tutto. Questo è il contesto in cui Gennaro Gattuso si trova a lavorare.@pippoevai