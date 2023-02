Il difensore dell'Inter,, ha parlato in conferenza stampa per preparare la gara contro il Porto."Domani sarà una partita importante, sappiamo la loro qualità, sono abituati a giocare queste competizioni. Ha fisicità e qualità e sono bravi nelle ripartenze. Noi cerchiamo sempre di essere equilibrati e di subire il meno possibile. Poi con le qualità che abbiamo davanti e a centrocampo anche il singolo può risolvere la partita"."Abbiamo fatto un buon primo tempo con l'Udinese. Nel seconod siamo andati troppo all'arrembaggio e potevamo anche perderla la partita. Serve avere più equilibrio, ma è un discorso di generosità. Non va bene buttarsi tutti in avanti per fare gol. Quando vinci va bene, ma poi bisogna analizzare le gare. Si può vincere anche al 95esimo, il gol non deve per forza arrivare al 60esimo. L'equilibrio deve durare per tutta la gara"."Queste partite si preparano da sole. Sono ottavi di Champions, a San Siro, con 80mila persone. Credo non serva altro. Certo servirà molta attenzione, ma sicuramente l'attenzione è a posto"."Io do il massimo sempre, so che è e sarà una partita emozionante sia che io giochi sia che io non giochi. La preparo come mi preparo tutti i giorni. Spero e cerco di fare meno sbavature possibile cercando di dare una mano ai compagni"."Sono due giocatori molto forti. Brozovic per quel ruolo lì è molto forte, Calha lo sta interpretando bene. Entrambi vogliono la palla e si muovono tanto. Chi gioca gioca fa sempre bene".- "Loro hanno giocatori che giocano da tanti anni insieme e sono molto bravi nell'uscire dalle pressioni. Sbagliano poco""Rispetto alla Lazio il mister è uguale. È sempre stato così, l'ho trovato in forma, più del solito. Prepara le partite allo stesso modo, è molto tranquillo quando si deve essere tranquilli. Quando bisogna stare sul pezzo ci dà la carica".