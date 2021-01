L'Inter vince contro la Juventus, agguanta il Milan in vetta alla classifica, almeno fino a stasera, e ritrova antiche certezze. Ma anche quel che è certo, a volte può cambiare. Non stiamo parlando di campo, ma di storia: sì, perché il club meneghino si avvicina a un cambiamento epocale. Dopo 113 anni, infatti, quello che noi conosciamo come Football Club Internazionale Milano si chiamerà Inter Milano. Lo scrive la Gazzetta dello Sport, con la dirigenza interista che lavora da mesi a questa vera e propria rivoluzione, che continuerà, a prescindere da quello che succederà a livello societario, con BC Partners o chi per essa.



LOGO IN STILE JUVE - Via Pirelli per Evergrande; niente più Internazionale ma Inter Milano, più assonante a come i nerazzurri vengono riconosciuti all'estero, Inter Milan; e anche cambio di logo. Quello disegnato da Giorgio Muggiani nel 1908, che negli anni è stato aggiustato ma mai del tutto stravolto, è pronto a lasciare spazio alla I e la M, allontanandosi dai canoni delle squadre di calcio e avvinandosi alla modernità, come fatto dalla Juventus con la sua J, ormai marchio di fabbrica riconosciuto globalmente. Periodo di cambiamenti, quindi, per l'Inter: possibile nuova proprietà, ma certamene nuovo nome, nuovo logo (il 9 marzo, giorno del compleanno nerazzurro, con tanti ex che parteciperanno alla campagna). Alla ricerca di nuove vittorie, come quella di ieri sera contro la Juventus.