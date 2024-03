Ag. Kvaratskhelia spaventa il Napoli: 'Tutto sarà chiaro a fine maggio, andrà via con un'offerta irrinunciabile'

Redazione CM

Il procuratore Mamuka Jugeli è tornato a parlare del futuro di Khvicha Kvaratskhelia. L'ha fatto ai taccuini dell'edizione georgiana de La Gazzetta dello Sport con parole di certo non rassicuranti per i tifosi della squadra partenopea. "Per quanto riguarda il futuro stiamo parlando con la società, vedremo cosa succederà. Andrà via se un altro club presenterà un'offerta tale che la dirigenza non potrà rifiutare. Non posso parlare di un importo specifico, queste sono valutazioni di De Laurentiis. Io proteggo il contratto e il lavoro di Khvicha. Tutto sarà chiaro alla fine di maggio".



LE PAROLE DI DE LAURENTIIS E LA SITUAZIONE - “Ho chiamato il clan di Kvaratskhelia e l’ho convocato da me nei mesi scorsi. Poi in seguito ci siamo riuniti nel mio ufficio e gli ho illustrato quello che volevo fare e come allungare il contratto del calciatore. L’agente sapete cosa mi ha risposto? Che loro stanno benissimo qui e che ne vorranno parlare alla fine di questa stagione". A fine stagione il patron azzurro De Laurentiis parlerà al procuratore del georgiano, per intavolare i primi discorsi riguardanti un adeguamento contrattuale. Un rinnovo a cifre più importanti: i quasi 1,5 milioni che percepisce oggi non rendono giustizia.



IN STAGIONE - Kvaratskhelia è legato al Napoli da un contratto valido fino al 30 giugno 2027 e nella Serie A attualmente in corso è a quota 9 reti realizzate in 25 partite, condite anche da 5 assist.