Federico Pastorello, agente di Romelu Lukaku, attaccante dell'Inter, ora col Belgio in vista degli Europei, parla del futuro dell'ex United all'uscita della sede dell'Inter: "Sono stato qui per Joao Mario, stiamo cercando di chiudere con lo Sporting: vediamo se ci riusciamo. Ci sono un altro paio di club su di lui, vediamo nei prossimi giorni. Abbiamo voglia di accontentare il ragazzo che starebbe volentieri lì, ora vediamo come vanno nei prossimi giorni le cose. C'è ottimismo".



SU LUKAKU - "Romelu è felice all'Inter, ha un contratto... quindi non c'è nessun problema, la situazione è tranquilla". Joao Mario vicino all'addio, Lukaku alla permanenza.