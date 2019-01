Inter, Roma e non solo. Gianluca Mancini, difensore dell'Atalanta, continua ad attirare su di sé le attenzioni di tanti top club. L'agente del centrale classe '96, Stefano Castelnovo, ha parlato alla Gazzetta dello Sport del futuro del suo assistito: "A gennaio resta sicuramente a Bergamo, in Italia non c'è posto migliore per un giovane".



INTER, ROMA E PREMIER - Gli scenari possono però cambiare la prossima estate: "​È presto per parlarne, ma tra aprile e maggio ci incontreremo con l'Atalanta e decideremo: rinnovo o cessione. Inter e Roma? Interessa molto a loro, ma anche alle altre big italiane e all'estero. Non faccio nomi, ma club inglesi e tedeschi di medio-alto livello".