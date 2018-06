E' sfida tra Torino e Lazio per Lucas Verissimo, centrale brasiliano classe '95 del Santos sempre più vicino al trasferimento in Italia. Maria Pereira, una dei suoi agenti-intermediari, è arrivata a Roma, dove incontrerà il ds biancoceleste Tare, e ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Lucas è pura forza fisica - riporta Tuttosport - Ha 22 anni, è alto 1 e 89, ha grande qualità e segna ache dei gol. E' bravo pure nel far ripartire la squadra, è dotato di un buon tocco e ama giocare d'anticipo. Anche se è giovane, ha già molta esperienza e maturità. Farebbe bene anche in Europa. Oggi il suo valore è intorno ai 10 milioni di euro e chi lo comprerà farà un affare. Prende pochissime ammonizioni, non ha mai problemi fisici, non salta mai una gara, è molto affidabile. Ho già sentito i dirigenti del Torino, ora vedremo cosa farà Tare. Verissimo può anche essere il sostituto di De Vrij, perché è elegante come l'olandese, ama impostare e anche come struttura fisica sembrano simili. Inoltre Lucas con Luiz Felipe formerebbe una bellissima coppi adifensiva tutta brasiliana".