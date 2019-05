Perè arrivato il momento di dire; per lui è pronta la maglia del. Il centrocampista olandese classe 1993 è stato acquistato dai blaugrana per 76 milioni di euro più eventuali 11 di bonus. Questo il suo saluto ai lancieri su Instagram:"Dal primo giorno in cui sono entrato qui, mi sono sentito a casa grazie alle fantastiche persone che lavorano in questo club. Mi è piaciuto il modo in cui la gente pensa al calcio e come dovrebbe essere giocato. La qualità dello staff e dei giocatori con cui mi è stato permesso di giocare e lavorare è stata incredibile. Ho vissuto ogni giorno in questo club con grande piacere e. I nostri tifosi sono stati grandi!. In questa stagione abbiamo conquistato l'Europa, abbiamo vinto la coppa e il 34 ° titolo nazionale. Sono molto orgoglioso di aver potuto giocare per questo fantastico club.".