Marc Overmars, direttore sportivo dell'Ajax, parla ad Alegemeen Dagblad di Matthijs de Ligt, prossimo al trasferimento alla Juventus: "I giocatori sanno quando è il momento di lasciare una squadra. Con questo in testa De Ligt ha firmato un contratto di quattro anni, mentre De Jong di cinque. Sono stati degli investimenti importanti per il club, per quello si evita sempre di arrivare a scadenza di contratto, altrimenti queste commissioni elevate non sarebbero state messe sul tavolo delle trattative. Le persone devono conoscere l'intera storia: a volte conosci il libro intero, ma mancano le prime quaranta pagine. Questo succede anche all'Ajax".



SU VAN DE BEEK - "Il fatto che i migliori club lo vogliano è una conseguenza della stagione vissuta con l'Ajax. Spero che possa restare un altro anno. Non vogliamo perderlo".



SU ZIYECH - "Sono sorpreso che non ci siano rumors intorno a lui. Miglior di anno in anno, ha statistiche eccezionali. E' meglio di Ozil. Penso che resterà con noi".