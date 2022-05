. Dopo l'ennesima Eredevise portata a casa, con l'allenatoreche ha deciso, dopo cinque anni, di salutare Amsterdam, il club andrà incontro all'ennesima rivoluzione in estate. I Gondenzonen sono, da sempre, culla dei più grandi talenti d'Europa. Nonostante ciò, per il club olandese nessuno è mai stato incedibile. Anzi, la dirigenza dei Lancieri ha sempre accettato con grande filosofia la partenza dei suoi più grandi giocatori, riscontrando raramente difficoltà nel sostituirli.- in vista della prossima stagione, sono già in quattro, infatti, le figure ad aver salutato Amsterdam. Oltre a, che aveva dato un'impronta molto precisa alla squadra, lasceranno l'Olanda il portiere camerunese- già preso dall'-,- che, nonostante gli interessamenti, rispettivamente, di, sono entrambi destinati al- Oltre ai giocatori sopracitati, ci sono tanti pezzi pregiati, nella rosa dell'Ajax, che potrebbero salutare Amsterdam a partire dalla prossima estate. In cima alla lista di numerosi club europei c'è, esterno brasiliano classe 2000 che, in questa stagione, ha fatto il salto di qualità assoluto attirando le attenzioni della Premier League e del Milan., olandese classe 2001, rientra tra i difensori più promettenti d'Europa. Il nuovo allenatore del, ten Hag sarebbe più che felice di portarli con sé in Inghilterra., attaccante classe 1994, è il terzo miglior marcatore in questa edizione della Champions League con 11 gol dietro a due mostri sacri come Karim(15) e Robert(13 reti). Quest'ultimo è in trattativa col Barcellona e il Bayern Monaco medita di sostituirlo proprio con il nazionale ivoriano ex West Ham.Infineè pronto a salutare la prossima estate. Gli ultimi anni vissuti con turbolenza hanno logorato sempre di più i rapporti tra la dirigenza e il terzino argentino, con il contratto in scadenza nel 2023 che non verrà rinnovato.- Sarebbero perdite a dir poco gravi, quelle menzionate precedentemente, per i Lancieri. Tuttavia il club, storicamente, si appella alle radici del proprio nome. Infatti. Proprio per questo, la squadra di Amsterdam andrà avanti, imperterrita, pronta ad aprire un nuovo ciclo abbinando come sempre