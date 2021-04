Erik Ten Hag, allenatore dell'Ajax, ha presentato così in conferenza stampa i quarti di finale di Europa League che domani vedranno i Lancieri affrontare la Roma.



COME CON LA JUVE - "Con l'Atalanta a Bergamo abbiamo pareggiato 2-2 e due anni fa abbiamo eliminato la Juventus, firmerei per ottenere lo stesso risultato con la Roma"



LA ROMA E FONSECA - "La Roma è una squadra divertente, ma noi vogliamo vincere facendo il nostro calcio. Fonseca non vuole solamente vincere, ma farlo in un certo modo, è un allenatore fantastico. Mi piace il suo modo di allenare e di vedere il calcio, vuole sempre far divertire i tifosi presenti allo stadio​".



ASSENTI - "Schuurs ha problemi al ginocchio e su di lui c'è un punto interrogativo. Sean Klaiber è diventato padre. Anche Blind e Mazraoui non sono in forma, e non ci saranno. Non mi romperò la testa perché comunque ho 16-17 giocatori buoni da utilizzare. Abbiamo continuato a vincere anche senza Onana o Haller e questo vale anche per Blind"