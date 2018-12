Daniele Longo, inviato in Lega Calcio

Dal 7 al 10 dicembre 2018 tutte le partite dei campionati di serie A Tim, Serie BKT e Lega Pro saranno dedicate a 'Quarta Categoria- calcio e disabilità', il torneo nazionale di calcio a 7 riservato ad atleti con disabilità promosso per il terzo anno consecutivo dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio con il sostegno del Centro Sportivo Italiano e l'adesione convinta di tutte le componenti del mondo del calcio.



Sono stati il presidente della Figc, Gabriele Gravina, il presidente della Lega serie A, Gaetano Miccichè, il Presidente della Lega B Mauro Balata e il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli per la prima volta accomunati nella promozione di un grande progetto di utilità sociale, a presentare la giornata che vedrà esposto in tutti gli stadi prima dell'inizio delle partite lo striscione #ILCALCIOE'DITUTTI, con gli atleti delle associazioni sportive aderenti al progetto Quarta Categoria.