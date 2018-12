Il commissario tecnico dell’Albania Christian Panucci ha commentato il girone di qualificazione agli Europei della sua Nazionale: “Ora proviamo a fare l’impresa. Poteva andare peggio come potevamo essere fortunati. Lo accettiamo ma ci proviamo”.



Non sei stato tanto fortunato a livello di infortuni.

“Non mi piace trovare scuse ma è un anno che mancano cinque, sei giocatori. Spero a marzo di averli perché se siamo tutti apposto siamo competitivi”.



Da italiano, sei felice per il girone degli azzurri?

“Da italiano sono molto felice per la Federazione, spero che riparta ma per tutto il movimento calcistico sono contento”.



Mancini è il ct giusto per l’Italia?

“Da collega sì. Abbiamo viaggiato insieme ieri e viaggeremo insieme. Nutro grande stima, è l’uomo giusto per poter rilanciare il calcio italiano”.



Tu hai fatto un gol decisivo per la qualificazione agli Europei.

“Oramai son passati troppi anni. Ogni tanto io me lo riguardo, è stato un gol importante però ormai è passato. Auguro all’Italia di non aspettare l’ultima giornata come ho fatto io”.