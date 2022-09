Finisce 1-2 e ilChi guarda all’occasione fallita da Bremer a 2 minuti dalla fine o recrimina per il gol annullato (giustamente, senza Var) poco prima a Vlahovic, commette lo stesso errore già fatto col PSG e con la stessa Salernitana,La Juve ha meritato di perdere perché. E del resto,Applausi, tanti, al Benfica.E lo Stadium non glieli fa certo mancare.. Se questa era, e lo era, la partita decisiva del girone bianconero,. Mai la Juventus aveva perso le prime 2 partite del girone di Champions.Stavolta, i primi. Segna un gran gol con, ne sbaglia un altro con Kostic, che avrebbe forse (ma molto forse) dato un altro senso alla serata, poiIl Benfica pareggia a fine primo tempo, domina il secondo fino alla sarabanda finale, che non cambia il risultato.. È lo specchio della sua Juventus e del suo calcio: non ci riesce con il gioco, ci prova con i giocatori. Il risultato immediato è che, che meriterebbero ampiamente, con Bah (deviazione di Bonucci), Rafa Silva (miracolo di Perin) e due volte con Neres (ancora Bonucci in angolo, a portiere battuto, e poi di nuovo Perin in angolo).Bravo Milik, che segna un bel gol, anzi bellissimo, e: calcia forte e lungo, ma la classe per fare la differenza è un’altra cosa. Quella la porterà forse, di certo. Ma purtroppo per Allegri c’è ancora molto da aspettare.Un quarto d’ora di grande Juve, il primo. E poi? Poi. Questione di testa, ma non solo. Con evidente cali di concentrazione in troppi giocatori, ma subito dopo anche calo fisico, per quanto possa sembrare strano dopo nemmeno mezz’ora e a metà settembre. Però a questi livelli ci vuole poco, gli equilibri sono troppo sottili e. Basta perdere un pallone in più a metà campo, non rincorrere l’avversario col tempo giusto, coprire male un proprio compagno. E così già al 27’ha un’incredibile occasione da 3 metri, innescato da, ma il colpo di testa troppo centrale finisce in braccio a Perin, altrimenti battuto. È il campanello d’allarme per i tifosi in tribuna, non per la squadra in campo., mira forse troppo precisa. Nemmeno un minuto e poi il rigore: incauto l’intervento di, rigore classico nel calcio del Var. Calcia e segna l’ex interista, che ai fischi dello stadio bianconero risponde col gol e il gesto di chi si porta le mani alle orecchie, come a dire: non vi sento. Ammonito lui come Bonucci, che cercava di spiegargli la buona educazione in casa altrui, cioè la sua.Detto del secondo tempo tutto portoghese, prima del(De Sciglio in fuorigioco sull’unica bella giocata di Di Maria) e del pallone che, c’è anche un palo dia fare statistica e scopa con quello di Rafa Silva, un palo per uno, ma tre punti al Benfica.(4-4-2): Perin; Cuadrado (13' st De Sciglio), Bremer, Bonucci, Danilo; McKennie, Paredes, Miretti (13' st Di Maria), Kostic (25' st Kean); Milik (25' st Fagioli), Vlahovic. A disp. Pinsoglio, Garofani, Gatti, Rugani, Soulè, Barbieri. Allenatore: Allegri.(4-2-3-1): Vlachodimos; Bah, A. Silva, Otamendi, Grimaldo; Fernandez (36' st Aursnes), Florentino; Neres (36' st Chinquinho), Rafa Silva (42' st Gonçalves), Joao Mario (41' st Draxler); Gonçalo Ramos (36' st Musa). A disp. Leite, Gilberto, Pinho, Ristic, Brooks, Araujo, Bernardo. Allenatore: Schmidt.: Zwayer (Germania).: 4' pt Milik (J) 43' pt Joao Mario (B, su rig.), 10' st Neres (B): Ammoniti: Miretti, Perin, Danilo (J); Bah, Joao Mario, Paredes, Florentino (B)